İstanbul'da anne ve 3 yaşındaki oğlu ölü bulundu

İstanbul Ümraniye'de işten eve dönen Muhsin E., eşinin ve 3 yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken, annesinin cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Merve ve Muhsin E. çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu. İşten dönen Muhsin E., eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve E.'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Merve E. ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve E.'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polis, Merve E.'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayı duyan aile yakınları çiftin yaşadığı eve akın etti. Aile yakınlarının bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son, öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi.

DHA