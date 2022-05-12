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İstanbul'da AVM önünde silahlı saldırı

İstanbul'da AVM önünde silahlı saldırı

İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta AVM'nin önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Bir kişi yaralandı, olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçtı.

İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs AVM önünde silahla ayağından vuruldu. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken polise kimin vurduğunu bilmiyorum dediği öğrenildi. 

 Olay, E-5 Esenyurt’ta bulunan bir AVM’nin yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs AVM önünde arkadaşını beklerken silahlı saldırıya uğradı. Şahıs ayağından yaralanırken seken mermiler yol kenarında bekleyen bir simitçinin eşyalarına isabet etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçtı. 

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Polise ilk ifadesinde kimin kendisine saldırdığını bilmediğini söyleyen şahısın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken ekipler şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı. 

Yaşanan anları anlatan Simitçi, “Ses geldi ben meyve suyu patladı sandım ayağıma bir şey geldi. Baktım ileriye doğru 2 kişi kaçıyor. Az kalsın bana geliyordu mermiler” dedi. 

Etiketler torium avm avm alışveriş merkezi silahlı saldırı istanbul
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