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  4. 15 Mayıs 2018 08:40

İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da özel harekatın da desteğiyle zehir tacirlerine şafak baskını düzenlendi.

İstanbul'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri Ümraniye ilçe genelinde çok sayıda adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde arama yapılırken gözaltıların olduğu belirtildi.

Ümraniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bazı mahallelerde tespit edilen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, ekipler söz konusu adreslerde arama yapıldı.

Şafak vakti başlayan operasyonda Aşağı Dudullu Mahallesi Sulh Sokağı'ndaki iki adrese de baskın yapıldı.

Bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtilen operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

DHA

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