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  4. İstanbul'da dehşet! Pusu kurup katlettiler; hem de yanlış kişiyi

İstanbul'da dehşet! Pusu kurup katlettiler; hem de yanlış kişiyi

İstanbul'da dehşet! Pusu kurup katlettiler; hem de yanlış kişiyi

Eminönü'nde, "haraç kesme" sonrası meydana gelen husumetten kaynaklı yaşanan silahlı saldırıda konuyla alakası olmayan bir Suriyeli genç kalbinden vurularak hayatını kaybetti.

İddialara göre, Tahtakale'de ticaretle uğraşan Mecnun A. ile iki eski polis arasında husumet yaşandı. Daha önce haraç kesme konusunda açılan davaları devam ediyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre, davayı çekmemekte ısrarcı olan Mecnun A.'nun ailesine ve kendisine birçok kez silahlı saldırı düzenlendi.

Son olarak önceki gün çalıştığı iş hanına girmek isteyen Mecnun A., tanımadığı iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermilerden kaçmayı başaran Mecnun A., hanın içine girdi.

O sırada iş hanından çıkan Suriye uyruklu 25 yaşındaki Moaz A. isimli bir kişi mermilerin hedefi oldu.

Kalbinden vurulan Suriyeli genç, hayatını kaybetti. İki şüpheli kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

 

(Kaynak)

Etiketler pusu suikast eminönü dehşet cinayet
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