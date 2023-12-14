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  4. İstanbul'da görülmemiş iğrençlik: Çocukların iğrenç oyunu kamerada

İstanbul'da görülmemiş iğrençlik: Çocukların iğrenç oyunu kamerada

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İstanbul'da bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, park halindeki araçların üzerine çıkıp dışkılarını araçlara sürdü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Maltepe’de bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, araçların üzerine çıkarak, dışkılarını sürdü. Günlerce durumu araştıran site sakinlerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle gerçek ortaya çıktı. Yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, park halindeki araçların üzerine çıkıp dışkılarını araçlara sürdü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe’de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 çocuk akşam saatlerinde site otoparkına girerek önce araçların üzerine çıktı ardından otoparka tuvaletlerini yaptı. Çocuklar dışkılarını ise araçlara sürdüler.

İstanbul'da bir sitenin otoparkına giren 4 çocuk, park halindeki araçların üzerine çıkıp dışkılarını araçlara sürdü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Birkaç gün boyunca otoparkta aynı manzara ile karşılaşan site sakinleri güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Site sakinleri, konuya ilişkin polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Otoparka giren çocukların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler maltepe site site otoparkı çocuklar dışkı iğrenç
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