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İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu!

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İstanbul Pendik'te bir iş insanı ATM'den para çekerken uğradığı silahla saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kanlı saldırı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken katil zanlısı Samsun'da yakalandı.

İstanbul'da Pendik, Güllübağlar mahallesinde geçtiğimiz cumartesi saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, otomobiliyle bir ATM önüne gelen E.A., araçtan inerek işlem yaptığı sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.A.'a arkadan yaklaşan koyu giyimli, elinde beyaz poşet bulunan bir kişinin başına ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü. Olay yeri ve çevresinde yapılan aramalarda saldırgana ait olduğu tespit edilen bir çift eldiven, bir çift beyaz renk kulaklık, siyah renk bere, kovan ve deforme çekirdek bulundu. Şüphelinin kaçış istikameti yönünde çimenlik alanda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 6 mermi bulunan şarjör ele geçirildi.

İstanbul Pendik'te bir iş insanı ATM'den para çekerken uğradığı silahla saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kanlı saldırı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken katil zanlısı Samsun'da yakalandı.

 ÖLDÜRÜLEN KİŞİ DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLİYORMUŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada E.A.'ın İstanbul'da yemek üreten bir şirkette çalışmaya başladığı bir süre sonra bu şirketten ayrılarak kendisinin bir şirket kurduğu belirlendi. E.A.'ın eski çalıştığı şirket tarafından tehdit edildiği, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği belirlendi.

İstanbul Pendik'te bir iş insanı ATM'den para çekerken uğradığı silahla saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kanlı saldırı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken katil zanlısı Samsun'da yakalandı.

 ŞÜPHELİ SAMSUN'DA YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmalarda silahlı saldırganın 36 yaşındaki H.İ. olduğunu tespit etti. Şüphelinin bir kadınla birlikte iki gün önce Pendik'te bir otele yerleştiği belirlenirken, saldırının ardından da otelden ayrıldığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Samsun'da buldu. Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheli H.İ. yakalanarak İstanbul'a getirildi.

İstanbul Pendik'te bir iş insanı ATM'den para çekerken uğradığı silahla saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kanlı saldırı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken katil zanlısı Samsun'da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli H.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimliklerinin belirlendiğini yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü söylediler.

Etiketler cinayet pusu pendik silahlı saldırı
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