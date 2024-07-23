İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: 1 ölü

İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekip sevk edildi. Çatışma anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DHA