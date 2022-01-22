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İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

İstanbul Sefaköy'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da D100 Sefaköy yan yolda, İETT otobüsü kaza yaptı.

Otobüsteki yolcular camlar kırılarak çıkarıldı.

İlk belirlemelere 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Etiketler istanbul iett otobüs iett otobüsü kaza yoldan çıktı yaralı yaralılar
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