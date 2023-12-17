İstanbul'da işçiler kadro için sokaktaydı: Cenaze namazı kıldılar

İstanbul Kadıköy'de kadrolu ve güvenceli çalışma isteyen belediye taşeron işçileri eylem yaptı.

Kamu Taşeron İşçileri Sendikası üyelerinin de yer aldığı bir grup, belediye taşeron işçilerinin kadroya alınması talebiyle eylem yaptı.

İskele Meydanı'nda toplanan grup, pankart ve dövizler açarak belediye şirketlerinde çalışan işçiler ve kamuda taşeronda çalışan işçilerin kadroya alınmasını istedi.

CENAZE NAMAZI KILDILAR

Grup yapılan basın açıklamasının ardından, belediye şirket işçileri ve kamuda taşeron olarak çalışan işçiler için cenaze namazı kıldı. Grup yapılan açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.