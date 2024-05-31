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  4. İstanbul'da kar maskeli cinayet: Kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul'da kar maskeli cinayet: Kurşun yağmuruna tuttular

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Küçükçekmece’de boş arazide güvercin besleyen bir kişi, yüzü maskeli şahısların silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin içindeki kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs cadde üzerinde boş arazinin yanında durdu.

Araçtan inen şüpheliler, boş arazide güvercin besleyen İsmail G.’nin yanına geldi. Adama ellerindeki silahla defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan İsmail G. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması ile ilgili çalışma başlattı.

İHA

Etiketler kar maskesi maskeli saldırganlar cinayet küçükçekmece istanbul
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