İstanbul'da kiliseye silahlı saldırı: ''Ey kafirler, yenileceksiniz''
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İstanbul Çekmeköy'de Kurtuluş Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, ''Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz'' dedi.
İstanbul'da 31 Aralık akşamı Çekmeköy'de bulunan Kurtuluş Kilisesi'ne ait bir derneğe silahlı saldırı düzenlendi.
Ekol TV’nin aktardığına göre, otomobilin içinde bulunan saldırgan, dükkana kurşun sıkarken, yolda bulunan panoları da sökmeye çalıştı.
“EY KAFİRLER, YENİLECEKSİNİZ!”
Yılbaşı gecesi eğlenmek isteyen vatandaşlara tepki gösteren saldırgan, Çekmeköy'de bulunan Kurtuluş Kilisesi’ne ait bir derneği hedef aldı.
Saldırgan, "Müslüman gençlerimizin beyinlerini yıkamanıza müsaade etmeyeceğiz! Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz" dedi.
Otomobilden direkt derneği hedef alan kurşun, demir kepengi ve camı delerek duvara isabet etti.
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