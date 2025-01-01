İstanbul'da mobilya mağazası alevlere teslim oldu

İstanbul Çekmeköy'de 4 katlı mobilya mağazasında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken, mağazadaki birçok mobilya kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı mobilya mağazasında çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık iki saat süren çalışmanı ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen bir iş yeri çalışanı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Mağazada satılan birçok mobilya kullanılmaz hale gelirken polis yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

'RENKLİ DUMANLARIN ÇIKTIĞINI GÖRDÜM'

Yangını gören bir vatandaş, "Ben arka tarafta oturuyorum. Binadan renkli dumanların çıktığını gördüm. İş yerinden dumandan etkilenerek çıkanları gördüm. İçerde yangın alarmı çalmış, içerdekiler müşteriymiş. İtfaiye ekipleri müdahale etti" diye konuştu.

DHA