İstanbul'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

İstanbul'da TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde servis aracı devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana geldi.

Seyir halindeki öğrenci servisi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.