İstanbul'da okul çatısında yangın

İstanbul Bağcılar'daki Kocasinan İlköğretim Okulu'nda çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Bağcılar'da bir okulda yangın çıktı. Güneşli Mahallesi'ndeki Kocasinan İlköğretim Okulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.