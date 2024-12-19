İstanbul'da park kavgası cinayetle bitti: Dehşet anları kamerada

İstanbul Ataşehir'de esnaf ile apartman yöneticisi arasında çıkan kavga cinayetle bitti. Sokak ortasında kafasından vurulan apartman yöneticisi, hayatını kaybetti.

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Terzi esnafı S.U. (68) ile bulunduğu binanın apartman yöneticisi E.D. park yeri nedeniyle uzun süredir tartışma yaşıyor. Apartman yöneticisi E.D. (62), cadde üzerinde ilerlerken S. U. tarafından silah ile kasığından ve kafasından vurularak öldürüldü. S.U. olay sonrası arabaya binerek kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.D. yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Esnaf ile apartman yöneticisi arasında çıkan kavga ve esnafın apartman yöneticisini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA