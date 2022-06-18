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  4. İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada

İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada

İstanbul Bağcılar'da yol kenarında bekleyen minibüslere ceza keseceğini belirten polis memuru şoförlerin saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bekleme halindeki minibüslere ceza keseceğini belirten polis memuru saldırıya uğradı.

YUNUS TİMLERİ MÜDAHALE ETTİ
Polis memuru önce bir şoför tarafından yumruklandı ardından diğer araçtaki şoför de polise saldırmaya başladı. Polis memuru saldırganlara karşılık verirken, Yunus timleri olay yerine geldi. Yunus timlerinin devreye girmesiyle, polislere saldıran şahıslar yakalandı.

Etiketler istanbul bağcılar polis memuru minibüs şoför
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