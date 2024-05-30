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İstanbul'da yıkım gerilimi: Taşlar havada uçuştu

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İstanbul Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkım işlemi sırasında mahalle sakinleri ile polis arasında arbede yaşandı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde, kaçak yapıların yıkımı sırasında mahalle sakinleri ile polis arasında arbede yaşanıyor. Mahalleli polis ve yıkım ekiplerine taşlarla saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkım işlemi sırasında mahalle sakinleri ile polis arasında arbede yaşandı.

İstanbul Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkım işlemi sırasında mahalle sakinleri ile polis arasında arbede yaşandı.

DHA

Etiketler arnavutköy kaçak yapı arbede
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