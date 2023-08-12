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  4. İstanbul'da yürek yakan an! Annesi gözaltında

İstanbul'da yürek yakan an! Annesi gözaltında

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İstanbul Büyükçekmece’de yüzde 90 zihinsel engelli 22 yaşındaki oğlunun elini kelepçelediği ve kötü davrandığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Olay, Mimaroba’da yaşandı. İddiaya göre yüzde 90 zihinsel engelli raporu olan oğlu E.Ö.’ye kötü davranan Gönül A., oğlunun ellerini de kelepçeledi. Dün komşuları tarafından eli kelepçeli şekilde camdan fotoğrafı çekilen E.Ö. için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, savcılık talimatıyla anneyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Gönül A., emniyete götürülürken görüntülenmemek için kendisinin ve çocuğunun yüzünü kapatmaya çalıştı. Kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler anne engelli çocuk kelepçe gözaltı
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