İstanbul'daki binanın enkazı başında dikkat çeken anlar: Enkaz altındaki yakınına telefonla ulaştı
İstanbul Fatih'te doğal gaz patlaması sonucu çöken 2 binanın enkazında mucizevi anlar yaşanıyor! 9 kişinin enkaz altında kaldığı olay yerinde ekipler zamana karşı yarışırken, bir vatandaş enkaz altındaki yakını 26 yaşındaki bir kişiye cep telefonuyla ulaşmayı başardı. Gözyaşları içinde yapılan o telefon görüşmesinde verilen telkinler ve kurtarma çalışmalarındaki son durum Haber3.com’da.
İstanbul Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası 2 binanın çökmesiyle 9 kişi enkaz altında kalmış. 7 kişi kurtarılmıştı. Kurtarma çalışmaları devam ederken bir vatandaş enkaz altındaki Faik adındaki yakınıyla cep telefonuyla konuştu.
Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde yaşanan patlama sonrasında yan yana bulunan 2 binada çökme meydana geldi.
Çökme sonucu 9 kişi enkaz altına kalmış 7 kişi kurtarılmıştı. Enkaz altına bulunan bir vatandaşa ise yakını cep telefonuyla ulaştı. Yaşanan anlarda enkaz altında bulunan Faik K. (26) isimli yakınına telkinlerde bulunduğu görüldü.
