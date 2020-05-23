  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Mayıs 2020 18:59

İstanbul'dan Trabzon'a ehliyetsiz olarak geldi: Böyle yakalandı

İstanbul'dan izin alarak çay toplamak için Trabzon'a gelen Mustafa K.'nın 1200 kilometre yolu ehliyetsiz olarak geldiği ortaya çıktı.

İstanbul'dan Trabzon'a ehliyetsiz olarak geldi: Böyle yakalandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Of ilçesinde yaşanan ve 3 çay işçisinin öldüğü, 1 çay işçisinin de yaralandığı kaza yerinden dönen Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Kaşüstü Mahallesi'nde seyir halinde olan hafif ticari aracın içinin yüklü olduğu eşyalardan görülmediğini fark etti. Telsiz anonsuyla aracın durdurulması ile aranması talimatını verdi.

Trafik ve asayiş ekipleri de aracı durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü Mustafa K.’nın ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücünün çay toplamak için İstanbul’dan 1200 kilometre yol kat ederek, kente geldiği ortaya çıktı. Sürücü Mustafa K.'ya 2473 TL cezası yazıldı. Araç ise sürücünün beraberinde olan ve ehliyeti bulunan baba Aziz K.’ya teslim edildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul , trabzon , ehliyetsiz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM