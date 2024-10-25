İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar

İzmir'de bundan 4 yıl önce kız arkadaşını sosyal medyada başka bir erkek fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle beyzbol sopasıyla hastanelik eden zanlı hakkında mahkemenin verdiği 1 yıl 3 aylık hapis cezası yapılan itiraz ardından 2 yıl 7 aya yükseltildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergiz mahallesinde 2020 yılında meydana gelen olayda, B.Ö., sosyal medya hesabından erkek fotoğrafı beğendiğini iddia ettiği kız arkadaşı Z.Ç'yi beyzbol sopasıyla darbetti. Hastaneden darp raporu alan Ç, polise giderek şikayetçi olmasıyla B.Ö., gözaltına alınarak tutuklandı. B.Ö.'ın 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada B.Ö., 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraat etti, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı. B.Ö., bu nedenle tahliye edildi. Z.Ç'nin avukatları İslam Gezer ve Elif Büşra Berber'in yerel mahkeme kararına itiraz etmesiyle dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi tarafından tekrar incelendi. Yapılan incelemede Z.Ç. ile sanığın olay tarihinden önce aynı adreste birlikte yaşadıkları, tartışmada B.Ö.'ın mağduru yüzüne ve kafasına yumruk atarak yaraladığı ifade edildi. Adli rapordaki yaralanmaların mahiyeti, olaydan sonra çekilen fotoğraflarda görülen Ç'nin vücudundaki izler ve suçun beyzbol sopasıyla işlendiği gerekçesiyle cezanın yarı oranda arttırılmasına karar verildi. Yerel mahkeme tarafından 'kasten yaralama' suçundan verilen 1 yıl 15 gün hapis cezası yarı oranda arttırılarak 1 yıl 6 aya çıkarıldı. Kız arkadaşını beyzbol sopasıyla darp eden cani böyle yemin etmiş3. Sayfa Sabah Gazetesi