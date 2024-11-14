İzmir'de AIDS olan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve AIDS olduğu tespit edilen 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun kemik erimesi şüphesiyle getirildiği hastanede AIDS olduğu belirlendi.

NTV'nin aktardığına göre kemik erimesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki kız çocuğu HIV pozitif çıktı.

Tedavi altına alınan çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlenirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. AIDS'in son evresinde olan kızın aşırı zayıfladığı ifade edildi.

Çocuklarda HIV vakalarının artışta olduğu belirtilirken İstanbul Tıp Fakültesi'nde 100'ü aşkın çocuğun tedavi altında olduğu açıklandı.