  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İzmir'de dev kaçak göçmen operasyonu: Bin 383 kişi yakalandı

İzmir'de dev kaçak göçmen operasyonu: Bin 383 kişi yakalandı

Güncelleme:

İzmir genelinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 383 düzensiz göçmen ile 48 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2024 Ocak ayında İzmir genelinde ülkeye yasadışı yollarla giren bin 383 düzensiz göçmen ile göçmenlerin bölgeye getirilmesini sağlayan 48 organizatör şüphelisini tespit etti.

Operasyonun düğmesine basan ekipler; meydana gelen bu olaylarda 20 araca el koydu.

İzmir genelinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 383 düzensiz göçmen ile 48 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

25 kişi tutuklandı

Yakalanan bin 383 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 48 göçmen kaçakçısı şüphelisinin 25’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 organizatörün gözaltı işlemleri devam ederken, 14 organizatör hakkında adli tedbir kontrolü uygulandı. Öte yandan tespit edilen 7 organizatörün yakalanma çalışmalarının devam ettiği de ifade edildi.

İHA

Etiketler kaçak göçmen kaçak sığınmacı izmir gözaltı tutuklama operasyon jandarma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2024 yılında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu 2024 yılında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet! Taksiciyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet! Taksiciyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda son günü İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzayda son günü Son anketten iktidara da muhalefete de ağır tokat! Son anketten iktidara da muhalefete de ağır tokat! Palalı Sabri'nin öldüğü silahlı saldırı kamerada Palalı Sabri'nin öldüğü silahlı saldırı kamerada Eski tip ehliyetler için son tarih açıklandı Eski tip ehliyetler için son tarih açıklandı Bakan Şimşek'ten banka hesabı uyarısı: ''Cezası hapis!'' Bakan Şimşek'ten banka hesabı uyarısı: ''Cezası hapis!'' Müjde Uzman banyo pozlarıyla büyüledi Müjde Uzman banyo pozlarıyla büyüledi Yapı denetim müdürlüğünde ''cinsel ilişki rüşveti'' skandalı Yapı denetim müdürlüğünde ''cinsel ilişki rüşveti'' skandalı Palalı Sabri öldürüldü Palalı Sabri öldürüldü