İzmir'de inanılmaz ölüm: Saman balyalarının altında kaldı

Güncelleme:

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalan 53 yaşındaki Abdurrahman A., hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'de tarım makineleri bayii sahibi Abdurrahman A., park halindeki bir TIR'ın yanından geçtiği sırada üzerine düşen iki dev saman balyasının altında kaldı. Çevredeki vatandaşların seferber olduğu olayda, ağır yaralanan 2 çocuk babası A., kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan Abdurahman A.'nın eski belediye başkanlarından Halil Güler'in damadı olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında kırsal Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım makineleri bayii işleten Abdurrahman A., yanından geçtiği park halindeki TIR'da düşen iki balya samanın altında kalıp, yaralandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalan 53 yaşındaki Abdurrahman A., hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Evli, 2 çocuk babasının A.'nın yardımına koşan çevredekiler, A.'yı saman balyalarının altından kurtarmaya çalıştı. Bir yandan da olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalan 53 yaşındaki Abdurrahman A., hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kiraz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan A., kurtarılamadı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförü H.K. gözaltına alındı. Beldeyken kapatılıp kırsal mahalleye dönüştürülen Kaymakçı'nın eski belediye başkanlarından Halil Güler'in damadı olan A.'nın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. 

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalan 53 yaşındaki Abdurrahman A., hayatını kaybetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

