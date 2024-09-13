Kadınların takside başlayan saç saça baş başa kavgası, yola taştı
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İstanbul'da bir eğlence mekanından taksiyle ayrılan kadınlar arasında seyir esnasında başlayan tartışma yola taştı. E-5’te aracı durduran kadınlar araçtan inip birbirine girdi. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Bir eğlence mekanından çıkarak taksiye binen kadınlar, yaşadıkları tartışmanın ardından aracı E-5 karayolunda Avcılar mevkiinde durdurarak saç başa kavga etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde E-5 karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. İddiaya göre bir eğlence mekanından çıkarak taksiye binen kadınlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyürken, aracı E-5 karayolunda durdurarak kavga etmeye başladı. Saç başa birbirine giren kadınları ise yine taksideki arkadaşları ayırırken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA
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