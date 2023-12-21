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Kan donduran vahşet: Öldürüp sobada yaktı

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Çankırı'da gece yarısı işlenen korkunç cinayette bir kişinin babasını öldürdükten sonra cansız bedenini sobada yaktığı ortaya çıktı.

Çankırı’da bir şahıs, babasını önce öldürdü sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.

Olay, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. ve babası H.D. arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.D., babası H.D.'yi öldürdü. H.D.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Çankırı'da gece yarısı işlenen korkunç cinayette bir kişinin babasını öldürdükten sonra cansız bedenini sobada yaktığı ortaya çıktı.

Cansız bedeni delil poşetleriyle çıkartıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde H.D.’nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. H.D.'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı.

Çankırı'da gece yarısı işlenen korkunç cinayette bir kişinin babasını öldürdükten sonra cansız bedenini sobada yaktığı ortaya çıktı.

H.D.'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İ.D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler vahşet cinayet öldürüp sobada yaktı sobada yaktı
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