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  4. 20 Nisan 2020 17:51

Kardeşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı !

Zonguldak Çaycuma Kenan Topçu, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi İnam Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu’yu silahla öldürürken, yengesini ise yaraladı.

Kardeşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı !
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Zonguldak'taki olay, saat 13.30 sıralarında Çaycuma Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet olan Kenan Topçu ile kardeşi İnam Topçu tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kenan Topçu, kardeşi İnam

Topçu, yengesi Pakize Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'ya silahla ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

İnam Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, durumları ağır olan eşi ve oğlu ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Topçu hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Kenan Topçu gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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