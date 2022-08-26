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Kaza sonrası ortalık karıştı

İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi, trafikte kendi aracına çarpan sürücüyü darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, maddi hasarlı gerçekleşen kaza sonrası aracından inen sürücü, önce bir kadınla tartıştı. Ardından diğer yaşlı araç sürücüsünü darp etti. Yumrukların hedefi olan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı. Sürücüyü darp eden şahsı çevredeki vatandaşlar tepki göstererek uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler sultanbeyli trafik kazası
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