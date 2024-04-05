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Kiraya yüzde 25 zam cinayeti: Ev sahibini öldürdü

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Bursa'da ev sahibi ile kiracısı arasında başlayan zam tartışması kanlı bitmiş, kiracı ev sahibini öldürmüştü. Zanlı kiracı ifadesinde "4 bin 600 TL zam istedi, yüzde 25 yaparım dedim kabul etmedi" dedi..

Bursa'da ev sahibi Ü.E.'i (57) tasarlayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan M.A. (31), ilk duruşmada, maktulün 1400 lira olan kirasını 6 bin liraya çıkarttığını söyleyip, Kendilerinden yüzde 25 zam yapmasını istedim. Kabul etmeyip, kardeşi ile tehditler yağdırarak, evden çıkmamı istedi. Onu öldürmek benim kaderimmiş dedi.

Bursa'da ev sahibi ile kiracısı arasında başlayan zam tartışması kanlı bitmiş, kiracı ev sahibini öldürmüştü. Zanlı kiracı ifadesinde

 Olay, 3 Ekim 2023'te Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile kahvehanede oturan Ü.E.'e, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan Ü.E.  kanlar içinde kalırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ü.E, kurtarılamadı.

Bursa'da ev sahibi ile kiracısı arasında başlayan zam tartışması kanlı bitmiş, kiracı ev sahibini öldürmüştü. Zanlı kiracı ifadesinde

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelinin Ü.E'in kiracısı M.A. olduğunu belirledi. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Kahvehanede oturan Ü.E.'e tel örgülerin arkasından ateş eden M.A., işlemleri sonrası tutuklandı.

Bursa'da ev sahibi ile kiracısı arasında başlayan zam tartışması kanlı bitmiş, kiracı ev sahibini öldürmüştü. Zanlı kiracı ifadesinde

 'BEN DE SİNİRLENİP, ONU ÖLDÜRDÜM'

M.A. hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Duruşmada savunma yapan sanık M.A., Ü.E.'in 1400 lira olan kirasını 6 bin liraya çıkarttığını söyleyip, Maddi durumum iyi değildi. Kızım okuyordu, geçim sıkıntısı çekiyordum. Kendilerinden yüzde 25 zam yapmasını istedim. Kabul etmeyip, kardeşi ile tehditler yağdırarak, evden çıkmamı istedi. Bana sürekli psikolojik baskı uyguluyorlardı. Olay günü kahvaltı yapmak için kahveye gittim. Ü.E. ile karşılaşınca tartıştık. Ben de sinirlenip, onu öldürdüm. Onu öldürmek benim kaderimmiş. Allah'tan af, sizden merhamet istiyorum dedi.

Bursa'da ev sahibi ile kiracısı arasında başlayan zam tartışması kanlı bitmiş, kiracı ev sahibini öldürmüştü. Zanlı kiracı ifadesinde

 'GÜRÜLTÜ YAPIYORDU'

Ü.E.'in eşi ise sanığın yalan söylediğini belirtip, Sorun kira meselesi değildi. Kendisi, eşini ve çocuklarını sürekli dövüyor, gürültü yapıyordu. Çıkmasını istedik. Buna sinirlenip, eşimi öldürdü diye konuştu. M.A.'ın eşi de buna karşılık eşinin şiddet uygulamadığını belirtti. Olay günü evde olmadığını belirten M.A.'ın eşi, Evden çıkmamız için gece saatlerinde süpürge açıp, bizi rahatsız ediyorlardı. Olay günü ne yaşandığını görmedim. Olay günü markete gitmiştim dedi. Duruşmada mütalaa veren savcı, M.A.'ın 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapılmak üzere duruşmayı erteledi.

 

 

DHA

Etiketler kira zammı yüzde 25 zam zam zam cinayeti cinayet ev sahibi kiracı
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