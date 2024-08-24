Kırıkkale'de 5'inci kattan düşen 50 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Kırıkkale'de 50 yaşındaki adam, apartmanın 5. katından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Tedavi altına alınan U., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kırıkkale'de 50 yaşındaki Hacı Ali U. ikamet ettiği apartmanın 5. katından dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların yerde yatan şahıs ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı şahıs, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan U., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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