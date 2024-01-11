Kırmızı bültenle aranıyorlardı; 10'u da İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ülke tarafından kırmızı bültenle haklarında arama kaydı bulunan 10 şüphelinin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı yeni güne de yeni bir operasyonla başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 10 zanlının İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünce 46 ekip ve 117 personelin katılımıyla, İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülteni çıkarılan 10 şahsa yönelik "Kafes-30' operasyonu düzenlendiğini aktardı.

Bu kapsamda, Interpol tarafından kırmızı bültenle, İsviçre'de dolandırıcılık suçundan aranan Taiguo Liu, İran'da dolandırıcılık suçundan aranan Paria Ghasemi, kara para aklama suçundan aranan Omid Alaghi, dolandırıcılık suçundan aranan Reza Fakhr Attar, dolandırıcılık suçundan aranan Edris Moradi, Güney Kore'de kumar suçundan aranan Tae Yong Sung, Suriye'de göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Ali Abouyeg, Çin'de göçmen kaçakçılığı suçundan aranan Xın An, Özbekistan'da insan kaçakçılığı suçundan aranan Dilnoza Umarova ve Özbekistan'da insan ticareti suçundan aranan Mavluda Ulmasova yakalandı.

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polis ekiplerini tebrik ettiğini belirterek, "Devletimizin nefesi, terör ve iş birlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin, suç odaklarının her zaman enselerindedir ve enselerinde olmaya devam edecektir" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "6 ülke tarafından haklarında INTERPOL Kırmızı Bülten ile arama kaydı bulunan 10 şahıs “KAFES-30” Operasyonuyla İstanbul’da yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığına göre yakalanan kişiler şöyle:

İsviçre’de dolandırıcılıktan aranan Taiguo Liu

İran’da dolandırıcılıktan aranan Paria Ghasemi

İran’da kara para aklamadan aranan Omid Alaghi

İran’da dolandırıcılıktan aranan Reza Fakhr Attar

İran’da dolandırıcılıktan aranan Edris Moradi

Güney Kore’de kumardan aranan Tae Yong Sung

Suriye’de göçmen kaçakçılığından aranan Ali Abouyeg

Çin’de göçmen kaçakçılığından aranan Xın An

Özbekistan’da insan kaçakçılığından aranan Dilnoza Umarova

Özbekistan’da insan ticaretinden aranan Mavluda Ulmasova