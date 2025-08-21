  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kırmızı Bültenli 3 suçlu daha paketlendi!

Kırmızı Bültenli 3 suçlu daha paketlendi!

Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, içlerinde Demirözler organize suç örgütü elebaşının da bulunduğu, kırmızı bültenle aranan 3 suçluyu yakaladıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Demirözler olarak bilinen suç örgütünün elebaşının da yer aldığı 3 kişinin Rusya'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Suçluları tek tek yurt dışından getirmeye devam edeceğiz. Kaçamayacaksınız

“Demirözler Organize Suç Örgütü Elebaşının da içinde bulunduğu Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu Rusya'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S., ve S.G., isimli şahıslar Ortak çalışmalarımızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme, 2313 sayılı kanuna muhalefet, suç üstlenme, suçu bildirmeme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 53 adet suç kaydı bulunan ve Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, DEMİRÖZLER Organize Suç Örgütü elebaşı olan U.D. isimli şahıs, “Kasten Öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve elebaşılığını E.Y’nin yaptığı organize suç örgütü ile iltisaklı olan M.S. isimli şahıs, “Çocuğu kasten öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs RUSYA’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, Özel Harekat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Havacılık ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar."

text-ad
Etiketler kırmızı bülten kırmızı bültenli suç örgütü suç örgütü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuz Gölü'nde gizemli olay! Tam 1 yıldır ansızın ortaya çıkıp, birden yok oluyor! Tuz Gölü'nde gizemli olay! Tam 1 yıldır ansızın ortaya çıkıp, birden yok oluyor! Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu Haber alınamayan 2 kız kardeş evde ölü bulundu Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası dikkat çeken açıklama Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası dikkat çeken açıklama 1 Euro 47 TL tatili bitti... Gurbetçiler sınır kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu 1 Euro 47 TL tatili bitti... Gurbetçiler sınır kapılarında metrelerce kuyruk oluşturdu Defne Samyeli'den Rasim Ozan Kütahyalı'nın hadsizliğine çok sert ve imalı tepki! Defne Samyeli'den Rasim Ozan Kütahyalı'nın hadsizliğine çok sert ve imalı tepki! Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının il il en geniş kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Sokak ortsında kadına şiddet dayağı: ''Ablama şiddet uyguladı!'' Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran, porföyü ile BES için kritik uyarı Küçük yatırımların bir bileni Mert Başaran, porföyü ile BES için kritik uyarı Askeri üste büyük yangın! Dumanlar şehri sardı... Askeri üste büyük yangın! Dumanlar şehri sardı...
Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Şafak'a çok sert yalanlama Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Şafak'a çok sert yalanlama Ajda Pekkan 80'e 1 kala ''şaşırtmaya'' devam ediyor: Artık tanımak mümkün değil! Ajda Pekkan 80'e 1 kala ''şaşırtmaya'' devam ediyor: Artık tanımak mümkün değil! Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da denize sıfır kriz Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da denize sıfır kriz Bir Şarkısın Sen'in ''Fındık Kurdu'' Berna'nın son hali olay oldu Bir Şarkısın Sen'in ''Fındık Kurdu'' Berna'nın son hali olay oldu İmajını da görüntüsünü de değiştiren Funda Arar'ı artık tanımak imkansız... İmajını da görüntüsünü de değiştiren Funda Arar'ı artık tanımak imkansız... Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı! Bu sefer de bir kişinin kulağını kestiği görüntüler de ortaya çıktı! Yangında cehenneme dönen cennette tabiat ana kendi kendine geri döndü! Yangında cehenneme dönen cennette tabiat ana kendi kendine geri döndü! Defne Samyeil'nin kızı Derin Talu aradığı aşkı buldu, yeni sevgilisini böyle ilan etti! Defne Samyeil'nin kızı Derin Talu aradığı aşkı buldu, yeni sevgilisini böyle ilan etti! Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in son hali ortaya çıktı Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in son hali ortaya çıktı Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu Plajda korkunç ölüm: Dalgalarla açığa sürüklenen genç boğuldu