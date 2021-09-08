Kıskançlık tartışmasında eşini öldürmüştü: İstenen ceza belli oldu

Adana’da poşet imalatçısı eşi Okan E.'yi oturdukları rezidansta göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kadına müebbet hapis cezası istendi.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde bir rezidansta yaşayan Okan E., 2 kızının annesi ilk eşinden boşandıktan sonra İzel E. ile evlendi. Okan E.’nin bu evlilikten de 4 yıl önce bir kız çocuğu oldu. 30 Haziran günü kahvaltı sırasında Okan E. ile cep telefonuyla ilgilenen eşi arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Okan E., iddiaya göre eşini dövmeye başladı. Bunun üzerine İzel E., pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı.

'NEFES ALAMIYORUM' DEYİNCE ASANSÖRE TAŞIMIŞ

Kendisini darbeden eşine, "Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni" dediği öne sürülen İzel E., mutfak tezgahından aldığı bıçağı Okan E.’nin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan eşini görünce mutfaktaki bezle yarasına tampon yapan E.’nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada E., nefes alamadığını söyleyen eşini asansörün önüne taşıdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan E., kurtarılamadı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Olayın ardından tutuklanan İzel E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık İzel E. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istendi. İddianamede, olay günü şüpheli ile maktul arasında tartışma yaşandığı, İzel E.'nin, eşi Okan tarafından darbedildiği, Okan E.'nin darp eyleminin şüphelinin adli tıp raporu ile de sabit olduğu vurgulandı. Ayrıca maktulün darp eylemi neticesinde öfkelenen şüphelinin öldürme kastıyla hareket ederek mutfaktan aldığı ekmek bıçağını mağdurun vücuduna sapladığı, eylem neticesinde maktulün vücudunun göğüs kısmından yaralandığı ve meydana gelen yaralama sonucu Okan E.'nin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

OTOPSİ RAPORU DA YER ALDI

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan otopsi raporuna da yer verilen iddianamede, Okan E.'nin vücudu üzerinde meydana gelen yaralanmanın öldürücü nitelikte olduğunun saptandığı belirtildi. İddianamedeki ifadesinde kocasını yaralama kastıyla hareket etmediğini belirten İzel E.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.