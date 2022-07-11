Kızı için İstanbul'dan Ankara'ya yürümüştü: Hayatını kaybetti
İstanbul Bağdat Caddesi'nde 22 yıl önce trafik kazasında kaybettiği kızı Selin için, 21 günde İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Boray U. hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi devam eden U., cumartesi günü hayatını kaybetti.
U.'ın cenazesi, Tuzla Orhanlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhanlı mezarlığına defnedildi.
'BİLİNÇLİ TAKSİR' DÜZENLEMESİ YAPILMASINDA ETKİLİ OLMUŞTU
U.'ın trafik kazalarına dikkat çekmek için yaptığı yürüyüş kamuoyu oluşturmuş, Türk Ceza Kanunu'nda 'Bilinçli taksir' düzenlemesi yapılmasında etkili olmuştu.
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