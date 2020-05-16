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  4. 16 Mayıs 2020 17:18

Kızını döve döve öldüren baba, cezaevinde intihar etti

Gaziantep’te 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan cani baba, Kahramanmaraş Cezaevi’nde kendini astı.

Kızını döve döve öldüren baba, cezaevinde intihar etti
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Olay, 17 Nisan tarihinde Gaziantep’te meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm A., 9 yaşındaki kızı Ceylan A.’yı diğer çocuklarının gözlerini önünde döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep’te cezaevine konulan baba Müslüm A., 11 Mayıs tarihinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Cezaevine konulduğu günün sabahı sayım yapan infaz koruma memurları, Müslüm A.’yı tek kaldığı hücresinde ranzasında asılı buldu. Kendini ranzasına çarşafla asarak intihar eden Müslüm A.’nın cansız bedeni cezaevi morguna kaldırıldı. Müslüm A.’nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

İHA

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