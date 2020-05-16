Kızını döve döve öldüren baba, cezaevinde intihar etti

Olay, 17 Nisan tarihinde Gaziantep’te meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm A., 9 yaşındaki kızı Ceylan A.’yı diğer çocuklarının gözlerini önünde döverek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Adli makamlarca tutuklanarak Gaziantep’te cezaevine konulan baba Müslüm A., 11 Mayıs tarihinde Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki L 1 Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Cezaevine konulduğu günün sabahı sayım yapan infaz koruma memurları, Müslüm A.’yı tek kaldığı hücresinde ranzasında asılı buldu. Kendini ranzasına çarşafla asarak intihar eden Müslüm A.’nın cansız bedeni cezaevi morguna kaldırıldı. Müslüm A.’nın cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.