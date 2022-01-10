Kocaeli'de korkutan yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Saat 01.30 sıralarında Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının deposundan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi.

Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük’te bulunan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geldi. Bu sırada fabrikada çalışan kişiler de yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

İKİ İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevlerin fabrika bahçesinde bulunan atıklara, sıçramaması için atık malzemeler iş makineleriyle taşınarak başka bir yere götürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan iki fabrika işçisi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslar ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Küle dönen fabrikadaki yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.