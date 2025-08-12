Komşudan La Casa De Papel'in senaristini kıskandıracak hırsızlık

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Samsun’da 26 yaşındaki kadın, komşusunun ev anahtarını gizlice kopyalayarak 1 milyon 700 bin liralık ziynet eşyası çaldıktan sonra altınları bozdurup 1,3 milyon TL'lik sıfır otomobil satın aldığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. (33) ve eşi Ö.B. (33), ikametlerinde sakladıkları bilezik, gram altın, çeyrek altın ve pırlanta yüzüklerden oluşan toplam değeri 1 milyon 700 bin TL olan ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek 5 Ağustos tarihinde polise şikayette bulundu.

Çift, en son 20 Temmuz'da altınları kontrol ettiklerini ve 28 Temmuz'a kadar da 8 gün evde olmadıklarını söyleyerek hırsızın eve bu tarihlerde girmiş olabileceğini beyan ettiler.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayının müştekilerle aynı apartmanda oturan ve yakın komşuluk ilişkileri bulunan N.G.(26) isimli kadın tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. N.G.'nin komşusunun ev anahtarını anahtarcıda kopyalattığı, bu yöntemle ikamete girdiği ve altınları çaldığı tespit edildi.

Şüpheli N.G’nin ikametinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının küçük bir kısmı ele geçirilirken, geri kalan altınların bozdurularak 1 milyon 300 bin TL değerinde sıfır araç satın alındığı ortaya çıktı. Suçunu kabul edip pişman olduğunu söyleyen N.G., Recep Tokur Polis Merkezindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

