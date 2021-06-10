Köpeği ezdi yoluna devam etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü yolun ortasında yatan bir sokak köpeği göz göre göre ezdi.

Gebze’de, hafif ticari araç sürücüsü yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçtikten sonra yoluna devam etti. Vicdanları sızlatan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpek acı içinde kıvranırken araç sürücüsü duraksamadan yoluna devam etti. Aracın gitmesinin ardından başka bir köpeğin acı içerisindeki köpeğin yanına gelerek beklemesi dikkat çekti. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından köpeği ezip kaçan sürücüye tepki gösterildi.