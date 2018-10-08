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  4. 08 Ekim 2018 16:21

Kör kurşun küçük Arda'yı vurdu !

Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte sosyal tesiste oturan 8 yaşındaki Arda, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir tabancadan çıkan kurşunla vuruldu.

Kör kurşun küçük Arda'yı vurdu !
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Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte sosyal tesiste oturan Arda Şeyhanlıgil (8), kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuğa ilk müdahaleyi doktor babası yaptı.

Olay, cumartesi günü Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan GAP Sukay Sosyal Tesislerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sosyal tesiste oturan Arda Şeyhanlıgil, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ilk müdahalesi doktor olan babası Hikmet Şeyhanlıgil tarafından yapılan Arda, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Arda'nın gözü yaşlı yakınları, magandanın bir an önce bulunmasını istedi.

Polis ekipleri de Arda'nın yaralanmasına neden olan tabancayı ateşleyen magandanın bulunmasına yönelik araştırmasını sürdürüyor.

DHA

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