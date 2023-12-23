Kuzey Irak'ta 6 evladımız şehit düştü

Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'ta eli kanlı bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucunda 6 evladımız şehit oldu, 1 evladımız ise yaralandı.

Kuzey Irak'tan acı haber geldi. Terör Örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 asker şehit oldu 1 asker yaralandı. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü Kuzey Irak'tan şehit haberi geldi. Açıklamada teröristlerin saldırısının ardından bölgede başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları gerçekleştirildiği, ilk belirlemelere göre 7 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Hainler Hakurk'ta saldırdı

Teröristler Pençe Harekat bölgesinin en batısındaki Hakurk sektörünün uç bölgesinde bir tepede konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırdı.

Kalabalık bir terörist grubun bölgedeki üs bölgelerini korumakla görevli unsurlara sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre saldırıda uzun namlulu silahların yanısıra, roketatarlar ve el bombaları da kullanıldı.

Askeri kaynaklar, bölgenin haftalardır kar altında olduğunu, saldırı sırasında kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin bir kaç metreye indiğine vurgu yaptı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edildi.

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Kuzey Irak'tan ardı ardına gelen acı haberler, şehitlerin baba ocağına ateş düşürdü. Sözleşmeli Er'ler Yasin Karaca ve Emre Taşkın, Çağatay Erenoğlu, Uzman Çavuş Mehmet Serinkan ve Teğmen Ramazan Günay'ın ailelerine şehadet haberi verildi.

Eşi 3 aylık hamileydi

Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı 31 yaşındaydı. 4 ay önce evlenen asker, baba olmaya hazırlanıyordu. Eşi 3 aylık hamileydi. Zonguldak'ta yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi.

Uzman Onbaşı memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Telme köyünde toprağa verilecek.

Ağabeyi 7 yıl önce gazi olmuştu

Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın ağabeyi de askerdi. Ağabey Hüseyin Serinkan, 2016 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde yaşanan bir çatışmada gazi olmuştu. Denizli'nin Tavas ilçesine bu kez acı haber gitti. Serinkan ailesi yasa boğuldu.

İzmir'e şehit haberi gitti

Teğmen Ramazan Günay, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapıyordu. Operasyon bölgesine geçici olarak gönderilmişti. İzmir Buca ilçesinde yaşayan ailesi döneceği günü beklerken şehadet haberini aldı. Anne Firdevs ve baba Ahmet Günay'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Tokat'a da şehit acısı düştü

Sözleşmeli Er Yasin Karaca 23 yaşındaydı. Zahide ve Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan biriydi. Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Acılı aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Geçen yıl göreve başlamıştı

Şehit haberi giden bir diğer kent Malatya oldu. Sözleşmeli Er Emre Taşkın 22 yaşındaydı. Geçen yıl göreve başlamıştı. Evlatlarının şehit olduğunu öğrenen ailesi gözyaşlarını tutamadı. Taşkın, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde toprağa verilecek.

Sinop'ta şehit acısı

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.