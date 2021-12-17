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Lisede dehşet! Müdür yardımcısını bıçakladı

Lisede dehşet! Müdür yardımcısını bıçakladı

Tokat'ta bir lisenin müdür yardımcısı, 2 gün önce üzerinde bıçak bulduğu öğrencisi tarafından bıçaklandı.

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan 14 yıllık öğretmen Faruk P., 2 gün önce yapılan genel aramada 10'uncu sınıf öğrencisi V.A.B.'nin üzerinde bıçak buldu. Bıçak okul idaresine teslim edildi, öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatıldı.

ARKASINI DÖNÜP GİDECEĞİ SIRADA BIÇAKLADI
Bu sabah okul koridorunda öğrenci V.A.B.'yi üzgün halde gören P., moralinin neden bozuk olduğunu sorarak bir süre konuştu. V.A.B., başka bir dersten sınavı olduğunu dile getirdi. P., arkasını dönüp gideceği sırada V.A.B. tarafından sağ bacağından bıçaklandı.

LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faruk P., Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, V.A.B.'yi gözaltına aldı.

DHA

Etiketler lise öğrenci müdür yardımcısı bıçaklama
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