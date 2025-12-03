  1. Anasayfa
Lisede skandal görüntüler! Öğretmene yapmadıkları kalmadı

Güncelleme:

Ankara'da bir lisede öğretmenlerine saygısızca hareketlerde bulunan öğrenciler cep telefonu kamerasına yansıdı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Olay, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Sınıfta öğretmenlerini sözde tiye alan lise öğrencileri, saygısızca davranışlarda bulundu. Öğretmenin ‘Oğlum otur yerine' diyerek uyardığı öğrenciler, tüm yaşananları da marifetmiş gibi kayıt altına aldı. Öğretmeniyle yakın temasta bulunan, yanağından makas alan ve ‘Dedem' diyerek sarılan bir öğrenci ise, öğretmeninin sözünü dinlemeyerek sınıfta koşturmaya başladı.

İHA

