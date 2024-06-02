Lüks rezidansa fuhuş baskını: Ayrıntılar şoke etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9'u kadın olmak üzere 11 kişi yakalandı. Baskında fuhuş çetesinin elinden kurtarılan 9 yabancı uyruklu kadının "dadı" olmak için Türkiye'ye geldiği ancak fuhuşa zorlandığı ortaya çıktı.

Tekirdağ Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir rezidansta yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Savcılık kararıyla harekete geçen polis ekipleri, rezidanstaki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çocuk bakmaya gelmişler Operasyonda fuhuş yaptıran İ.Ç. ve K.G. gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları iddia edilen Özbekistan uyruklu 9 kadın kurtarıldı. Kadınlar ifadelerinde, çocuk bakmak için Türkiye'ye geldiklerini, daha sonra Çorlu'ya getirilip fuhşa zorlandıklarını öne sürdü. Kadınlar, ilk işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüpheliler İ.Ç. ile K.G. de işlemleri sonrası 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik-aracılık veya zorlama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. İHA