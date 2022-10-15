Lüks yolcu gemisinde feci ölüm
Antalya Limanı'na gelen lüks yolcu gemisindeki bir turist, 10'uncu kattan 6'ıncı kata düşerek yaşamını yitirdi.
Girit Adası'ndan 2 bin 301 yolcusu ve 918 kişilik mürettebatıyla Antalya Limanı'na gelen lüks yolcu gemisi 'Mein Schiff 6'daki olay, dün akşam meydana geldi. Almanya vatandaşı Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka, geminin 10'uncu kattaki balkon kısmından 6'ncı kata düştü. Monka'ya ilk müdahaleyi gemideki sağlık görevlileri yaptı ancak kurtarılamadı. Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
DHA
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