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Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, D-565 İzmir- İstanbul Yolu İlyaslar Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.H. (47) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Ö.K.'nin (47) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince kurtarıldı. Sağlık görevlileri, otomobillerde bulunan F.B. (79) ve R.A.'nın (64) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada 5 kişi de yaralandı. Yaralı sürücüler A.H. ve Ö.K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ş.Y. (30), F.Y. (48) ve F.G. (48), Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.H. ve Ş.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Etiketler manisa trafik kazası kavşak
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