Manyak koca dehşeti! Karısını bakın niye vurdu...

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan ve en son 5 ay yattığı cezaevinden geçtiğimiz Perşembe günü çıkan S.S., gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Yeni Mahalle'deki evine gelerek karısını uyandırdı. Müzik açan S.S. iddiaya göre karısından oynamasını istedi. S.S. kendisine tepki gösteren karısına evdeki pompalı tüfekle ateş etti. S.S.'nin alkollü olduğu ve 2 ile 4 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde karısını vurduğu ileri sürüldü.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karın bölgesinden vurulan kadının, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalesinde öldüğü belirlendi.

Olaydan sonra S.S. kayıplara karışırken, kadının cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından kadının cenazesi ailesine teslim edildi.

Hırsızlıktan bir çok sabıkası bulunduğu öğrenilen S.S.'nin birinde 8 ay, diğerinde 5 ay olmak üzere toplam 13 ay hapis yattığı ortaya çıktı. S.S.'nin son olarak 5 ay önce girdiği cezaevinden geçtiğimiz perşembe günü çıktığı öğrenildi. S.S.'nin cezaevinde yattığı süreçte karısı ve 2 çocuğunun Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki kayınvalidesinin evinde kaldığı, S.S.'nin hapisten çıktıktan sonra karısını ve çocuklarını eve çağırdığı öğrenildi.

ODAYA KİLİTLEMİŞ

Öte yandan, S.S.'nin eve dönen karısı ile tartışıp işkence yapmaya başladığı, bu süreçte karısının ailesini rayarak karısını geri almalarını istediği ileri sürüldü. Kayınvalide S.S.'nin arada çocukların da bulunduğunu söyleyerek bunu reddetmesi üzerine S.S.'nin karısına yaklaşık 3 gün boyunca işkence yaptığı ve evin bir odasına kilitlediği iddia edildi.

Polis her yerde olay sonrası kayıplara karışan S.S.'yi arıyor



