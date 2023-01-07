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  4. Market sapığı komiser çıktı! İğrenç taciz kamerada

Market sapığı komiser çıktı! İğrenç taciz kamerada

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İstanbul Kağıthane'de marketteki bir kadının kıyafetinin altından görüntüsünü çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı. Tacizcinin komiser olduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Kağıthane'deki bir markette reyondaki ürünleri inceleyen kadının cep telefonuyla görüntüsünü çektiği iddia edilen S.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ''özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'' suçundan tutuklandı. 

TACİZCİ "KOMİSER" İDDİASI
Serdar E.'nin Kağıthane'de komiser olduğu belirtilirken İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5 Ocak 2023 tarihinde Kâğıthane ilçemizdeki bir markette meydana gelen "Cinsel Taciz" olayının şüphelisi Serdar E., güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi

 

DHA

Etiketler taciz sapık etek altı tutuklama
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