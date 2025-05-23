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Kamu kurumlarının sistemlerine sızan 58 kişiye gözaltı

Kamu kurumlarının sistemlerine sızan 58 kişiye gözaltı
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Kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak, menfaat temin ettiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 58 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 33 kamu görevlisi adına ikiz e-imza çıkartıp, kurumlarının sistemine yetkisiz erişim sağlayan ve bu yolla menfaat temin eden şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 58 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.  

DHA

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Etiketler kamu kurumları sızma menfaat
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