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Masaj salonlarına fuhuş baskını

Masaj salonlarına fuhuş baskını

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde masaj salonlarına yapılan fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi tutuklandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine, operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskında, 13'ü kadın, 15 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i kadın, 9 kişi, ‘Fuhşa yer temin etmek’, ‘Fuhşa aracılık’ ve ‘Zorla fuhuş yaptırmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

DHA

Etiketler balıkesir masaj salonu
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