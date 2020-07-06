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  4. 06 Temmuz 2020 18:02

Maske takmadı diye kendisini otobüse almayan şoförü dövdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, otobüs şoförüne tarafından maske takmadığı gerekçesi ile otobüse alınmadı. Olaya sinirlenen vatandaş, otobüs şoförüne saldırırken o anlar kameralara yansıdı.

Maske takmadı diye kendisini otobüse almayan şoförü dövdü
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Edinilen bilgiye göre olay, 5 Temmuz Pazar günü saat 22.02 sıralarında Boya Parkı önünden geçen cadde üzerinde yaşandı. Kırklarsırtı-Çöplü-Boya hattında akşam seferini yapan Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma aracı şoförü M.T.(56), yol üzerinde ilerlerken iki şahıs araca binmek istedi. Şoförün, “Pandemi nedeniyle maskesiz yolcu alamıyoruz, kameralarda kayıtta” ifadesi üzerine şahıslar araca binmedi. Kısa süre sonra araç harekete geçtiğinde şahıslardan H.A. isimli vatandaş, otobüse vurarak küfür etti. Şahsın bu hareketi üzerine şoförde otobüsü durdurdu. Bu esnada açık olan ön kapıdan içeri giren H.A., otobüs şoförüne vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle şahıs otobüsten indirilirken, şoför kafasından yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla şoför hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan olay anı otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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